«Триколор ТВ» подходит для всех ваших устройств!

«Триколор ТВ» можно подключить не только к основному телевизору в Вашей гостиной, но также и ко второму телевизору, который находится в спальне, детской, на кухне или в любом другом, удобном для Вас месте. Для этого следует использовать двухтюнерный приёмник.

Кроме того, абоненты «Триколор ТВ» могут смотреть свои любимые телеканалы на планшете или смартфоне с помощью мобильного приложения «Play.Триколор», если в доме есть Wi-Fi роутер и современное спутниковое оборудование.