Спутниковое телевидение «Триколор ТВ»
МЫ РЕАЛИЗУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К «ТРИКОЛОР ТВ» В МИНСКЕ, МОГИЛЕВЕ, БРЕСТЕ, ГОМЕЛЕ, ГРОДНО, ВИТЕБСКЕ И ПО ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!
«Триколор» — это крупнейший оператор цифрового спутникового телевидения. Абонентская база оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ» составляет уже более 13,5 млн. абонентов и с каждым днем их количество только растет!
«ТРИКОЛОР ТВ» ЭТО:
ГОТОВЫ СТАТЬ АБОНЕНТОМ «ТРИКОЛОР ТВ»?
ВЫБЕРИТЕ ПРИЁМНИК И ТИП КОМПЛЕКТА «ТРИКОЛОР ТВ»
Необходимо выбрать одно из предложенных ниже устройств «Триколор ТВ». Если не можете определиться с выбором, то обращайтесь к нам и мы Вам с радостью поможем!
Комплект «ТОЛЬКО РЕСИВЕР»
В данный комплект входят:
|Ресивер и его заявленные комплектующие(Монтажные работы, установку и настройку оборудования Вы производите самостоятельно и все необходимые компоненты: антенна, коаксиальный кабель, спутниковый конвертер LNB, стеновое крепление, F-разъемы — докупаете отдельно).
Комплект «ПОД КЛЮЧ»
В данный комплект входят:
|Ресивер, его заявленные комплектующие; Тарелка диаметром 55-60 см; Спутниковый конвертер (LNB) на 1 выход; F-разъемы 2 шт.; Стеновое крепление; Настройка;
|Кабель коаксиальный до 10 метров; Монтаж (установка) стандартный – любезный сотрудник приедет и установит спутниковое ТВ в вашем доме\квартире.
Мы не забыли про специальные предложения!
Их Вы увидите при оформлении заказа (HDMI-кабель, ИК-приёмник).
GS B622L
260.00 BYN
400.00 BYN
GS B627L
260.00 BYN
400.00 BYN
GS B523L | GS C593
400.00 BYN
560.00 BYN
Модуль CI+ CAM
115.00 BYN
265.00 BYN
GS B528
260.00 BYN
390.00 BYN
GS B522
240.00 BYN
390.00 BYN
* Услуги под маркой «Триколор ТВ» оказывает НАО «Национальная спутниковая компания», г. Санкт-Петербург, 197022, а/я 170, на территории России, на основании лицензии на осуществление телевизионного вещания, серия ТВ №26513 выдана Роскомнадзором РФ 23.03.2015г.
** Страна производства скретч карт: РФ, Произведено ООО «Интеллект Групп» 107258, Москва, 1-ая ул. Бухвостова, 12/11. по заказу НАО «Национальная спутниковая компания».
*** Услуги по установке оказывает сторонняя организация. Компания Efirnktv.by в лице ИП Мурашов А.А. продаёт лишь всё необходимое оборудование для его установки.