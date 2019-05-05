Подключение Триколор ТВ

Спутниковое телевидение «Триколор ТВ»

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МЫ РЕАЛИЗУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К «ТРИКОЛОР ТВ» В МИНСКЕ, МОГИЛЕВЕ, БРЕСТЕ, ГОМЕЛЕ, ГРОДНО, ВИТЕБСКЕ И ПО ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!


«Триколор» — это крупнейший оператор цифрового спутникового телевидения. Абонентская база оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ» составляет уже более 13,5 млн. абонентов и с каждым днем их количество только растет!

«ТРИКОЛОР ТВ»  ЭТО:

БОЛЕЕ 0 КАНАЛОВ!
0 ДОВОЛЬНЫХ АБОНЕНТОВ!
ДО 0 ДНЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОСМОТРА!
Триколор ТВ

«Триколор ТВ» подходит для всех ваших устройств!

 

«Триколор ТВ» можно подключить не только к основному телевизору в Вашей гостиной, но также и ко второму телевизору, который находится в спальне, детской, на кухне или в любом другом, удобном для Вас месте. Для этого следует использовать двухтюнерный приёмник.

Кроме того, абоненты «Триколор ТВ» могут смотреть свои любимые телеканалы на планшете или смартфоне с помощью мобильного приложения «Play.Триколор», если в доме есть Wi-Fi роутер и современное спутниковое оборудование.



Триколор ТВ

Вы всегда найдете, что посмотреть!

В основном пакете каналов «Единый» клиентам доступны фильмы без перерыва на рекламу, прямые трансляции топовых спортивных соревнований, новые серии рейтинговых сериалов, концерты, путешествия, все федеральные российские телеканалы, популярные региональные телеканалы, каналы с вещанием на английском, немецком и французском языках и многое другое.

Помимо основного пакета «Единый», клиенты «Триколор ТВ» могут подключить дополнительные пакеты каналов. Подарите своему ребенку просмотр пакета каналов «Детский» или приобретите премиальные телеканалы спортивной тематики, а также можете попробовать телевидение в ультра высоком качестве - 4K, вместе с пакетом «Единый Ultra Hd» или «Ultra HD».



Триколор ТВ

Станьте абонентом «Триколор ТВ» уже сегодня вместе с efirniktv.by!

В отличие от кабельного телевидения, спутниковое телевещание работает по принципу direct-to-home («прямо в дом»). Достаточно приобрести цифровой спутниковый приёмник и установить спутниковую антенну. Приобрести комплект для просмотра «Триколор ТВ» можно прямо у нас на сайте, — любым удобным для Вас способом. При подключении «Триколор ТВ» у нас, Вы получаете до 31 дней бесплатного просмотра!

Мы реализуем оборудование, с помощью которого Вы можете подключиться к «Триколор ТВ» в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилёве, Гомеле и по всей остальной территории Беларуси - где бы Вы ни были! У нас только официальное оборудование «Триколор ТВ» и гарантия.



ГОТОВЫ СТАТЬ АБОНЕНТОМ «ТРИКОЛОР ТВ»?

Подключение Триколор ТВ

ВЫБЕРИТЕ ПРИЁМНИК И ТИП КОМПЛЕКТА «ТРИКОЛОР ТВ»

Необходимо выбрать одно из предложенных ниже устройств «Триколор ТВ». Если не можете определиться с выбором, то обращайтесь к нам и мы Вам с радостью поможем!

Комплект «ТОЛЬКО РЕСИВЕР»

В данный комплект входят:

Ресивер и его заявленные комплектующие(Монтажные работы, установку и настройку оборудования Вы производите самостоятельно и все необходимые компоненты: антенна, коаксиальный кабель, спутниковый конвертер LNB, стеновое крепление, F-разъемы — докупаете отдельно).

Комплект «ПОД КЛЮЧ»

В данный комплект входят:

Ресивер, его заявленные комплектующие; Тарелка диаметром 55-60 см; Спутниковый конвертер (LNB) на 1 выход; F-разъемы 2 шт.; Стеновое крепление; Настройка; Кабель коаксиальный до 10 метров; Монтаж (установка) стандартный – любезный сотрудник приедет и установит спутниковое ТВ в вашем доме\квартире.

Мы не забыли про специальные предложения!
Их Вы увидите при оформлении заказа (HDMI-кабель, ИК-приёмник).

GS B622L

GS B622L

260.00 BYN

400.00 BYN

GS B627L

GS B627L

260.00 BYN

Только ресивер

400.00 BYN

Под ключ
Подключение Триколор ТВ

GS B523L | GS C593

400.00 BYN

Только ресивер

560.00 BYN

Под ключ
CAM CI модуль Триколор обмен

Модуль CI+ CAM

115.00 BYN

265.00 BYN

Подключение Триколор ТВ

GS B528

260.00 BYN

Только ресивер

390.00 BYN

Под ключ
Обмен Триколор ТВ 2

GS B522

240.00 BYN

Только ресивер

390.00 BYN

Под ключ

* Услуги под маркой «Триколор ТВ» оказывает НАО «Национальная спутниковая компания», г. Санкт-Петербург, 197022, а/я 170, на территории России, на основании лицензии на осуществление телевизионного вещания, серия ТВ №26513 выдана Роскомнадзором РФ 23.03.2015г.

** Страна производства скретч карт: РФ, Произведено ООО «Интеллект Групп» 107258, Москва, 1-ая ул. Бухвостова, 12/11. по заказу НАО «Национальная спутниковая компания».

*** Услуги по установке оказывает сторонняя организация. Компания Efirnktv.by в лице ИП Мурашов А.А. продаёт лишь всё необходимое оборудование для его установки.
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